بدء استقبال ترشيحات «جائزة الصحة السنوية» بدبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت هيئة الصحة بدبي ومجلة «الصحة» الصادرة عن مجموعة ثومبي عن بدء استقبال طلبات الترشيح للدورة الثالثة من «جائزة الصحة السنوية»، والتي تعد الأوسع نطاقاً على مستوى المنطقة في مجال الرعاية الصحية، كما تمثل أحد أهم المحفزات على الإبداع والابتكار وتقديم أفضل الخدمات الطبية، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني www.healthmagazine.ae وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل التكريم المقرر عقده مارس المقبل، واستحدثت الجائزة في دورتها الثالثة فئات جديدة للفئات التي بدأت بها في دورتيها الماضيتين، والتي تم تحديثها لتتوافق مع رؤية دبي 2021.

وأعلنت الهيئة أن الجائزة ستحتفي بالفائزين هذا العام بشكل استثنائي، وبحضور القيادات الصحية والمسؤولين من داخل الدولة وخارجها، إلى جانب ممثلي المؤسسات الصحية والشركات المتخصصة الكبرى على مستوى المنطقة، كما سيشهد حفل الجائزة تكريم الرواد والمتميزين والمتخصصين والمهنيين في قطاع الرعاية الصحية، وذلك بحضور عدد من العلماء والخبراء.

وقالت الدكتورة فاطمة آل شرف مدير إدارة الأداء المؤسسي، ومدير إدارة الجودة والتميز المؤسسي بالإنابة، في هيئة الصحة بدبي: إن أعمال التقييم التي أجرتها الهيئة حول تأثير الجائزة كوسيلة محفزة على التميز في القطاع الصحي، كشفت نجاح «جائزة الصحة» في وضع بصمة خاصة بها في أوساط المنشآت الطبية والعاملين فيها كافة، كما وفرت الجائزة مساراً مهماً للتنافس نحو الارتقاء بمستوى المنشآت والخدمات التي تقدمها، وأسهم ذلك في تطور القطاع الصحي، كما أوجد خيارات متنوعة من الخدمات.

ونوهت بأن الهيئة أسهمت في تحديث فئات ومعايير جائزة الصحة بما يخدم رؤية دبي 2021، حيث تمت إضافة كل من جائزة السياحة الصحية، وجائزة أفضل مؤسسة صديقة لأصحاب الهمم والمؤسسة المتميزة في المسؤولية المجتمعية وخلال العام 2018، كما تمت إضافة فئات جديدة للجائزة مثل المؤسسة المتميزة في التعليم الصحي وطبيب الأسنان المتميز وأفضل ممارس في الطب المساند لعام 2019.

حلول

وأوضحت فاطمة آل شرف أنه تم مواءمة (جائزة الصحة) والتوجه الاستراتيجي، وخاصة ما يتعلق بتعزيز ثقافة الابتكار في القطاع الصحي، وإيجاد مساحة مشتركة لتكامل جهود المستشفيات والمراكز والعيادات، والتشجيع على الإبداع ومواصلة التطوير والاستعانة بالحلول الذكية في نماء المنشآت الطبية ورفع درجة جودتها.

نجاحات

من جانبه قال فيجنش اونداكات أمين عام الجائزة: إن جائزة الصحة السنوية، ومنذ انطلاقها كانت بمثابة المحفز الأبرز والداعم للإنجازات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية، فيما أعرب عن تطلع مجلس أمناء الجائزة والقائمين عليها، إلى أن تكون الدورة الجديدة (2019)، دافعاً لتحقيق المزيد من النجاحات .