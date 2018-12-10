«حمدان بن راشد الطبية» تدعم مؤتمراً للأدوية بالكويت

المصدر: Ⅶ الكويت - وام

انطلقت في الكويت فعاليات المؤتمر العالمي بعنوان «أخلاقيات صناعة الأدوية من منظور إسلامي»، الذي نظمته المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، بالتعاون مع جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية ومجمع الفقه الإسلامي بجدة.

مثل «الجائزة» في المؤتمر ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وعضو مجلس أمناء الجائزة والدكتور أحمد الهاشمي عضو مجلسي أمناء المنظمة والجائزة.

وألقى ميرزا الصايغ كلمة، نقل فيها تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الجائزة وتقديره لكل القائمين على المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن العوضي رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

وأشار إلى «أن التعاون بين جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية منذ إنشائها عام 1999 والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية له جذور أصيلة وقواعد ثابتة حيث أسهم في الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني والأخلاقي للمؤسسات والأفراد على حد سواء والذي انعكس على الخدمات الطبية التي تقدم للفرد المسلم وغير المسلم من دون أية تفرقة».

قضايا

وأضاف: «تتويجاً لهذا التعاون تم توقيع مذكرة تفاهم بين جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بدبي والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لتحقيق الأهداف المنشودة، حيث وجه سموه بدعم أنشطة المنظمة حتى تتمكن من الوصول لجموع المسلمين والعالم أجمع في ظل إسلامنا الحنيف».

وقال الصايغ: «إنه سيتم خلال المؤتمر طرح قضايا توافر الدواء، الالتزام بأخلاقيات صناعة الدواء، لوائح استخراج تراخيص الأدوية وضمان الحصول على الدواء من قبل المحتاجين على أن يكون مطابقاً للمواصفات القياسية العالمية، مع ضرورة توافر الأمان والفاعلية والجودة بأسعار معقولة حتى تصل إلى مستحقيها في أي بلد في العالم».

دعم

من جانبه تقدم الدكتور عبدالرحمن العوضى رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وأعضاء مجلس أمناء المنظمة بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي جائزة حمدان الطبية على دعم سموه السخي للمؤتمر.

وثمن دور جائزة حمدان بن للعلوم الطبية ومستواها الراقي في إصدار البحوث والدراسات منوها بمجلة «شمس» العلمية للجائزة التي أصبحت مرجعاً علمياً للعديد من الطلاب والدارسين والباحثين كونها مجلة طبية عالمية.