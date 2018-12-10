أجهزة حديثة لفحص عدادات الكهرباء وفق أفضل المواصفات بالشارقة

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

تواصل هيئة كهرباء ومياه الشارقة جهودها لتطوير تقنياتها وتحديث كافة الأجهزة المستخدمة في توصيل خدماتها من مياه وكهرباء وغاز للمشتركين، حيث أعدت الهيئة خطة لتطوير شامل لمختبر فحص العدادات، ووفرت الهيئة أجهزة محمولة ألمانية الصنع لفحص عدادات الكهرباء في المواقع ودون الحاجة لرفع العدادات وفحصها بالمختبر، وهذه الأجهزة دقيقة في احتساب نسبة الخطأ بالعدادات باستخدام نظام جديد يعد من أكثر الأنظمة دقة في العالم وقدرة على فحص عدادات الكهرباء الإلكترونية والميكانيكية قبل تركيبها، وهو ما يسهم في توفير قراءات دقيقة خالية من الأخطاء وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الوقت والجهد، وستوفر الهيئة خلال مارس القادم جهازا حديثا بالمختبر يمكنه فحص 20 عداداً في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن الهيئة تسعى دائماً لاقتناء أحدث الأجهزة وأكثرها تقدماً لتواكب كل جديد في مجال توزيع الماء والكهرباء في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمشتركين وبأفضل جودة ممكنة، كما تبذل الهيئة جهودها لتقديم خدماتها بصورة متميزة تخدم بها سكان إمارة الشارقة وتحقق تطلعاتهم.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية إلى رفع الكفاءة والتميز في تقديم خدماتها لتلبي طلبات المشتركين واحتياجاتهم بتوفير أدق القراءات لعدادات المياه والكهرباء بأعلى دقة ممكنة وخالية من القراءات الخاطئة.

وأوضح ياسر عيسى الشيري مدير مختبر العدادات أن أجهزة فحص العدادات التي وفرتها الهيئة تعمل وفقاً للمعاير العالمية IEC وتعد معملاً متكاملاً قادراً على اختبار 20 عداداً للكهرباء في نفس الوقت وحسب نوع العداد إلكترونياً أو ميكانيكياً وبجميع أنواع الأحمال وقبل تركيبها بأعلى دقة على مستوى العالم، حيث يتمكن الجهاز من عمل محاكاة لكافة أنواع الأحمال التي يتعرض لها العداد في الموقع بأعلى دقة ممكنة .