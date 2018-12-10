وفد من شرطة الشارقة يطّلع على تجربة مدرسة «حماية»

المصدر: الشارقة - البيان

قام وفد من إدارة الشرطة المجتمعية بشرطة الشارقة برئاسة المقدم أحمد محمد المري مدير الإدارة، والمقدم جاسم محمد السويدي، بزيارة القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك للاطلاع على تجربة مدرسة «حماية»، التي تم تطبيق فكرتها مؤخراً تحت إشراف القيادة العامة لشرطة دبي.

وكان في استقبالهم العميد الدكتور محمد بطي الشامسي نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والمقدم وداد سيف عبدالرحمن مديرة مدرسة حماية، الذين رحبوا بأعضاء الوفد، وقاموا باصطحابهم في جولة داخل حرم المدرسة، بهدف اطلاعهم على أهداف مشروع المدرسة، والتي خصصت لأبناء العاملين بشرطة دبي، وتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء أمورهم من الموظفين العاملين في القيادة، بتعليم أبنائهم وتعزيز مبدأ الانتماء والتعاون المؤسسي وإسعاد الموظفين ورفع نسبة الرضا الوظيفي، ما يوفر بيئة عمل تساعد على استقرار العاملين نفسياً ومهنياً.

من جانبه ثمن المقدم المري روح التعاون التي تربط القيادتين، مشيداً بتجربة شرطة دبي في توفير بيئة عمل إيجابية لكوادرها، وذلك من خلال قيامها بتوفير أهم الاحتياجات، التي ترهقهم ذهنياً ومادياً .