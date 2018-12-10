«خيرية سعود بن راشد» قدّمت 45 مليون درهم منذ تأسيسها

المصدر: أم القيوين - وام

قدّمت مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية خلال خمسة أعوام - منذ تأسيسها وحتى الآن - مساعدات نوعية بلغت ما يقارب 45 مليوناً و200 ألف درهم خدمت العديد من الفئات من المواطنين والمقيمين.

وصرح الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين تعمل المؤسسة على تقديم المساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر المحدودة الدخل وتسخير كل الإمكانات للمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم والعمل على رسم البسمة والأمل لدى الكثير من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح الشيخ ماجد أن المساعدات كانت منوعة وساهمت في تخفيف المعاناة عن كثيرين وكان من ضمنها صيانة عدد من المنازل القديمة والمتهالكة واستكمال المنازل الجديدة التي لم يتمكن أصحابها من إتمام العمل فيها ومساعدة بعض المواطنين في بناء إضافات خدمية بمنازلهم «ملاحق» والتي استفاد منها ما يقارب الـ 300 حالة.

كما شملت المساعدات تسديد مبالغ لقضايا الإيجارات وغيرها من القضايا المختلفة للمواطنين والمقيمين.