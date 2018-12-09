محمد بن راشد يرأس وفد الدولة إلى قمة «مجلس التعاون» في الرياض

المصدر: وام

يرأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وفد الدولة المشارك إلى القمة التاسعة والثلاثين لقادة وزعماء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها العاصة السعودية الرياض اليوم.

