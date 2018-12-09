أبوظبي تطلق بوابتها الإلكترونية للسياحة العلاجية

المصدر: أبوظبي - مصطفى خليفة

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي ودائرة السياحة - أبوظبي اليوم البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي، والتي توفر منصة رقمية تتيح للراغبين في زيارة الإمارة والاستفادة من خدماتها الصحية والمنتجات المتكاملة التي يحتاجون إليها بدءاً من اللحظة التي يقررون فيها زيارة الإمارة وحتى تعافيهم ومغادرتهم.

وتضم البوابة قائمة بالمنشآت الصحية المدرجة ضمن شبكة السياحة العلاجية والتي يبلغ عددها 40 مزودا للرعاية الصحية والمستوفية لشروط برنامج "جودة" التابع لدائرة الصحة، إضافة إلى أكثر من 287 باقة علاجية لأكثر من 173 طبيب في الإمارة.

وتمنح البوابة لمستخدميها أيضا إمكانية الحصول على باقات التأمين المخصصة للسياحة العلاجية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، إلى جانب توفيرها باقة واسعة من الخدمات التي يحتاجها السائح بدءا من التواصل المباشر مع مقدمي الرعاية الصحية وإصدار التأشيرات وحجز المواعيد وحجز الفنادق والمواصلات.

وأكد معالي الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة أن القطاع الصحي يقف على أعتاب مرحلة جديدة من مسيرته نحو العالمية، وذلك مع إطلاق بوابة السياحة العلاجية، الذي يأتي كجزء من خطة دائرة الصحة في أبوظبي طويلة الأمد لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة للسياحة العلاجية على خارطة التنافسية العالمية.

من جانبه، قال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة - أبوظبي:" يأتي إطلاق البوابة الإلكترونية للسياحة العلاجية في أبوظبي استكمالا لجهودنا في الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة أولى ومفضلة للسياحة العلاجية على المستوى العالمي، وذلك مع ما نشهده من نمو ملحوظ في أعداد المسافرين عالميا من أجل الصحة والاستشفاء والتي أصبحت من أهم الأنماط السياحية للعوائد الاقتصادية التي يحققها قطاع صناعة السياحة، كما أنها قابلة للنمو والتطوير.