«سيال» ينطلق في أبوظبي غداً بمشاركة 1000 عارض

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات النسخة التاسعة من معرض سيال الشرق الأوسط، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.

ويشهد المعرض، الذي يستمر لمدة 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مشاركة أكثر من ألف عارض، فيما يتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر وخبير من العاملين في القطاع.

وتسهم الفعاليات في تنويع مصادر إمدادات الغذاء بالمنطقة وإيجاد حلول أكثر استدامة لإنتاج وتصنيع الأغذية، من خلال طرحه فرصاً حقيقية وكبيرة في مجال الإنتاج الغذائي وتشجيع كبار الفاعلين في هذا المجال على بناء المزيد من الاستثمارات الغذائية، التي من شأنها تقليص الفجوة بين العرض والطلب والتصدي لجزء كبير من مشكلات انعدام الأمن الغذائي في بعض دول منطقة الشرق الأوسط من خلال تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي. ويتزامن مع المعرض انعقاد النسخة الرابعة لمعرض أبوظبي للنخيل والتمور المخصص للشركات العاملة في مجال مبيعات التمور.