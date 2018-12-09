مهرجان الضواحي السابع في الشارقة 13 الجاري

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

توقع خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، أن قرابة ألف وخمسمئة زائر يومياً سيفدون إلى مهرجان الضواحي، الذي ينطلق في الـ13 من الشهر الجاري، وتنظمه الدائرة للعام السابع على التوالي بمشاركة 28 جهة داعمة وراعية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته الدائرة في سد الرفيصة بمدينة خورفكان، حيث قال خميس بن سالم السويدي: إن مهرجان الضواحي يعد من أبرز فعاليات الدائرة، وحقق نجاحاً كبيراً طوال السنوات الست الماضية كانت محل تقدير المجتمع المحلي. ولفت إلى أن المهرجان سيبدأ في مدينة الشارقة في الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري بحديقة الرمثاء وفي منطقة البطائح «للمرة الأولى» في الرابع عشر من شهر ديسمبر، بعد انتهاء امتحانات الطلبة مباشرة ولمدة أسبوعين متواصلين بمشاركة 28 جهة داعمة وراعية. وأشار إلى أنه من الجهات المشاركة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وبلدية الشارقة، وبلدية البطائح، ومعهد الشارقة للتراث، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، وهيئة المنطقة الحرة، وجمعية الشارقة التعاونية.

بدورها، تمّنت شما سيف مدير إدارة الاتصال المؤسسي، الحضور الكبير من الأهالي والأطفال؛ بما يحقق أهـداف المهرجان في تعزيز التواصل الاجتماعي، والتماسك الأسري بين أفراد المجتمع طوال أيام انعقاد المهرجان، وأكدت أن بلدية البطائح يسرها المشاركة للمرة الأولى في فعاليات ضواحي، وأن تقام الفعاليات في حديقة البطائح.

ولفت خميس سالم الدوس مدير قناة الشرقية من كلباء إلى أن مؤسسة الشارقة للإعلام ستعمل على تغطية مختلف الفعاليات والمهرجانات في حديقتي الرمثاء والبطائح، مشيراً إلى أن الإعلام شريك محوري في نجاح المهرجان، وستعمل المؤسسة على دعم الروافد الإعلامية للمهرجان.