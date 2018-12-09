الإمارات تشارك بمؤتمر في بولندا حول تغيّر المناخ

المصدر: دبي - البيان

يشارك وفد رفيع المستوى برئاسة سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك ضمن وفد الدولة المشارك في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ المقامة في مدينة كاتوفيتسه في بولندا ما بين 2-14 ديسمبر 2018. ويسعى وفد الدولة خلال القمة إلى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التغير المناخي.

ويضم الوفد أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة مركز دبي المتميز لضبط الكربون، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، وعلي جاسم، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد إسكو)، وعبد الرحيم سلطان، مدير المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومحمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة سقيا الإمارات.

وقال سعيد محمد الطاير: «تأتي مشاركتنا مواكبة لتطلعات مئوية الإمارات 2071، لجعل الدولة من أفضل دول العالم، وسنستعرض خلال زيارتنا دورنا الفاعل في تبني وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة من خلال مشروعات ومبادرات الطاقة النظيفة والمتجددة والنهج الثابت الذي تتبعه دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي للتصدي للتغيرات المناخية، حيث لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في تبني الرؤى والتوجهات العالمية للاقتصاد الأخضر والاستدامة».

دويتضمن برنامج الزيارة، مشاركة سعيد محمد الطاير والوفد المرافق في «منتدى الابتكار المستدام»، بالإضافة إلى ندوة خاصة حول المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في جناح مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين «COP24»، حيث يستعرض الطاير إنشاء المنظمة ومؤتمرها التحضيري الأول الذي حضره ممثلون رفيعو المستوى عن أكثر من 60 دولة حول العالم، ما يعكس الاهتمام العالمي الكبير في مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات جانبية مع قادة ومسؤولين في مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر.