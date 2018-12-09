«مكتب الأمم المتحدة»: قرارات الإمارات بخصوص المرأة عالمية

المصدر: أبوظبي - وام

قالت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة في أبوظبي، إن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة، لها أهمية كبيرة في رفع شأن دولة الإمارات محلياً وعالمياً من ناحية الاهتمام بالمرأة ودورها في المجتمع وضمان حقوقها.

وأشارت إلى أن القرارات التي صدرت بخصوص المرأة تعدّت مستويات عالمية كبيرة، وتخطت عقوداً من الزمن من عمر الدول الأخرى، وهو ما سينعكس على مستقبل المرأة الإماراتية. وأضافت أن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية بمقر الاتحاد النسائي لها دلالاتها الكبيرة، إذ أقرّت حزمة من المشروعات التي ترفع نسبة تمثيل المرأة في سلك القضاء والتمثيل الدبلوماسي وقضايا أخرى تتعلق بالمرأة، وهو أيضاً يعطي لدولة الإمارات رصيداً كبيراً من السمعة الدولية الطيبة.