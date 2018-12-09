نورة السويدي: قيادتنا عودتنا الوقوف إلى جانب المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

قالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، إن قيادتنا الرشيدة عودتنا على القرارات الحكيمة التي تقف جميعها إلى جانب المواطن رجلاً كان أو امرأة وهو أمر نقدره عالياً ونسعى إليه.

جاء ذلك في تصريحات للسويدي بمناسبة توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة إلى 50 في المئة في المجلس الوطني الاتحادي اعتباراً من الدورة المقبلة.

وأضافت أن الفضل في هذه القرارات السديدة يرجع إلى قيادتنا ثم إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وقفت بثبات إلى جانب المرأة ودعمتها بكل ما تحتاجه من دعم حتى وصلت إلى ما تصبو إليه.

وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمقر الاتحاد النسائي العام قبل بضعة أيام واتخاذه حزمة من القرارات التي تدعم المرأة الإماراتية لهو فعل كبير أحدث أثراً كبيراً في نفوسنا ويدفعنا إلى مضاعفة الجهد لرفع شأن دولتنا في كل المحافل الداخلية والخارجية.

وقالت إن المرأة الإماراتية مطالبة الآن بأن تكون عند حسن ظن قيادتها بها، وأن تضاعف الجهد من أجل التقدم إلى الأمام وتحقيق الإنجازات والمكاسب لوطنها في المجالات كافة.. مشيرة إلى دعوة سمو «أم الإمارات» للشباب والشابات للمشاركة الفاعلة في كل القضايا التي تهم الوطن.