حمدان بن زايد: تعزيز لمسيرة الإماراتية البرلمانية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في الظفرة، أن توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي، إلى 50 % من الدورة المقبلة، ترسيخ لاستراتيجية تمكين المرأة في ميادين الحياة، وخطوة مهمة نحو تعزيز مسيرتها السياسية والبرلمانية.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «للمرأة الإماراتية دور بارز في بناء الدولة ورقيها، وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 %، هو ترسيخ لاستراتيجية تمكين المرأة في ميادين الحياة، وخطوة مهمة نحو تعزيز مسيرتها السياسية والبرلمانية، فلها كل التوفيق والنجاح».