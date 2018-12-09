أمل القبيسي: قيادتنـا الرشيدة تسبـق بأفكارها وأعمالها أحلام بنات الإمارات جميعاً

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي رسالة شكر وتقدير وعرفان إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات نيابة عن بنات الإمارات في أرجاء الوطن كافة، بمناسبة توجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة. وأكدت معاليها أن قيادتنا الرشيدة تسبق بأفكارها وأعمالها أحلام بنات الإمارات جميعاً وتوجيهات رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة القادمة، خطوة تاريخية وسبق لدولة الإمارات على مستوى الوطن العربي، تحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في كافة القطاعات الحيوية في الدولة وخاصة في مجال المشاركة السياسية والعمل البرلماني وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة، بل تتفوق عليهن. وقالت إن الإمارات استطاعت بما هيأته القيادة الرشيدة، ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً على صعيد تمكين المرأة ولا سيما في العمل البرلماني، مشيرة إلى أن مبادرات قيادتنا السياسية والوعي الناضج لدى شعب الإمارات مكن المرأة الإماراتية لتكون ملهمة للنساء في منطقتنا العربية، وقدوة لبنات الغد في كل منطقة الشرق الأوسط والمستوى العالمي، ونبراساً للتشريعات العادلة والمنصفة ليس فقط لحقوق المرأة أو ما تعارفت عليه المواثيق الدولية، وإنما نبراساً ومنبراً لدور المرأة في الإنجاز والإبداع، والابتكار والعطاء، والطاقة الإيجابية والتنمية الشاملة المتوازنة والمستدامة.

وأشارت إلى أن هذا اليوم التاريخي الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني ومئوية القائد المؤسس، الذي أسس قواعد نهضة المرأة الإماراتية وصاغ مبادئها سواء من خلال دستور الدولة، الذي يمثل الضمانة التشريعية الأساسية لحقوق المرأة، أو من خلال توجيهاته وسياساته وقراراته، طيلة مرحلة التأسيس، وحيث أسهمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» بشكل رئيس في تلك الجهود بشراكتها ورحلة عطائها مع القائد المؤسس، وفق نهج حضاري ورؤية استشرافية واعية لسموها، لولا هذه القناعات الرائدة لصاحبة الإنجازات والبصمات الخالدة في مسيرة نهضتنا، بقيمة ومحورية دور المرأة في عملية التنمية، لما وصلنا إلى المكانة التي ارتقت إليها المرأة الإماراتية، التي حصدت ثمار دعم لا محدود طيلة مرحلتي التأسيس والتمكين، وباتت موضع تقدير عالمي، بإنجازات ونجاحات حققتها لوطنها وللبشرية جمعاء.

وقالت معاليها إن دولة الإمارات وفقاً لهذه التوجيهات تسجل اليوم إحدى أعلى نسب مشاركة المرأة في العمل البرلماني على مستوى العالم والأعلى على مستوى الوطن العربي، كما سجلت سابقة على مستوى المنطقة والشرق الأوسط بانتخاب أول امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأضافت إن المرأة الإماراتية تمكنت خلال مدة وجيزة من تحقيق إنجازات مهمة بفضل المثابرة الدؤوبة والجهد الكبير الذي مارسته «أم الإمارات» لوضعها على مستوى متقدم بالنسبة لنساء العالم.