عبد الرحمن النعيمي لـ«البيان»: 199.5 مليون درهم إنفاق بلدية عجمان على البنية التحتية

المصدر: عجمان - أسامة احمد

كشف عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، عن إنجاز مشاريع عديدة في البنية التحتية بتكلفة 199.5 مليون درهم من أجل مواكبة الطفرة العمرانية والكثافة السكانية التي تشهدها الإمارة، ومتطلبات التنمية المستدامة والانتهاء من مشروع المخطط الحضري الخاص بمدينتي مصفوت والمنامة والمخطط الشامل للطرق والنقل 2030.

وقال مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ (البيان): نعمل وفق استراتيجية الدائرة والتي تم اعتمادها من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات.

مشاريع جديدة

وأفاد أن أبرز مشاريع الطرق التي أنجزتها الدائرة خلال العام الحالي المرحلة الأولى من مشروع طرق منطقة النعيمية حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق في منطقة النعيمية 1 والنعيمية2 بطول 26 كيلومترا مع شبكة لصرف مياه الأمطار، وبلغت تكلفة المشروع 150 مليون درهم، والانتهاء من أعمال مشروع إنشاء محطة ضخ مقابل مسجد الشيخ زايد بتكلفة 9 ملايين درهم وهي محطة لتجميع مياه الأمطار من الشوارع المجاورة من خلال شبكة صرف مياه الأمطار للمنطقة ومن ثم ضخها إلى البحر.

كما تم إنجاز مشروع تطوير شارع السلام بطول 1.7 كيلو متر من تقاطعه مع شارع الشيخ زايد وصولا إلى تقاطعه مع شارع التلة، ليصبح الشارع باتجاهين مفصولين بجزيرة وسطية وحارتين لكل اتجاه، مع إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار، بلغت الكلفة التقديرية للمشروع 35مليون درهم وتم الانتهاء منه وفتح الشارع للمستخدمين، وكذلك إنشاء طرق في مزيرع وصبيغة ومصفوت حيث تم إنشاء مجموعة من الطرق المفردة بطول أربعة كيلو مترات، وعرض حارتي مرور مع أكتاف من الطرفين في منطقتي صبيغة ومزيرع، بتكلفة 3.7 ملايين درهم وقد تم الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من العام الجاري وفتح الطرق للمستخدمين، وجار الآن العمل على إنشاء طرق إضافية في هذه المنطقة بتكلفة 1.3 مليون درهم.

وأشار إلى أن مشروع المخطط الحضري الشامل لمدينتي مصفوت والمنامة 2030 هو أهم المشاريع التي أنجزتها الدائرة فهو يهدف لوضع إطار تخطيطي للتطور والنمو العمراني المستدام في المناطق غير الحضرية كما يضع أفضل البدائل لتخطيط المناطق الحضرية القائمة ويهدف لمواجهة التحديات القائمة مع ربط كل بدائل الحلول بمخططات متكاملة، والتي تتضمن مخطط شبكة الطرق وأنواع النقل وبدائل المواصلات المتاحة، ومخطط المشاريع العقارية والتطويرية ومخطط الاستعمالات وأنواعها مع وضع اشتراطات وتصنيفات وآليات للتحكم بتلك الاستعمالات سواء الحالية أو المقترحة، بالإضافة لمخططات المرافق المجتمعية المتكاملة والمكملة للمناطق الحضرية الحالية والمستقبلية لتأكيد الاستدامة.

تعزيز الصحة العامة

وعن أبرز إنجازات الدائرة في مجال الرقابة الصحية والبيئية في الإمارة أفاد النعيمي أنه تم خلال العام الحالي البدء في المرحلة الثانية للتدقيق لبرنامج عجمان للصحة العامة 2018 على نظام تحليل المخاطر وتحديد نقاط التحكم الحرجة «الهاسب» في المنشآت الغذائية، وانضمام قطاع التجزئة ضمن برنامج عجمان للصحة العامة والبدء في تدريب العاملين في القطاع.

وأضاف: تم تأهيل ثلاثة مصانع بالإمارة في مجال تصنيع وتصدير الأسماك للحصول على اعتماد المفوضية الأوروبية، والآن تعد هذه المصانع من أفضل مصانع الأسماك على مستوى الدولة.

تنمية الموارد البشرية

وأوضح مدير عام البلدية والتخطيط أن العام الحالي شهد تنفيذ العديد من الخطط الرامية إلى تنمية الموارد البشرية أبرزها إطلاق مشروع الأوصاف الوظيفية، وربطه ببرنامج ربط المؤشرات على مستوى الأفراد مع الأهداف الاستراتيجية حيث تم تحقيق 75% من مشروع الوصف الوظيفي من إجمالي 1217 من الوظائف، كما تم إطلاق مشروع للتحديث الشامل لبطاقات الوصف الوظيفي والمسار الوظيفي، لافتا بأن هذا الأمر أسفر في الحصول على مواصفة المعيار العالمي للخدمات (تيسي) في كل من إدارة مراكز الخدمة وإدارة بلدية المنامة وإدارة بلدية مصفوت حيث حقق المعيار نسبة 100% في جميع المراكز.