انطلاق الحملة الوطنية البيئية «نظفوا الإمارات»

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت أمس فعاليات الحملة الوطنية السنوية البيئية الأضخم على مستوى الدولة «نظفوا الإمارات» والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة تحت رعاية وزارة الاقتصاد، وذلك في رحلتها الـ 17 من إمارة الشارقة بمشاركة 750 متطوعاً ومتطوعة مجهزين بكامل العتاد من قفازات قطنية وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل ومستوعبات مخصصة لجمع النفايات، وحيث تمكنوا من جمع 2 طن من النفايات في اليوم الأول بالموقع الرئيسي للحملة في منطقة المليحة وستمتد الحملة لعشرة أيام وتحط رحالها في مختلف إمارات الدولة لتختتم فعالياتها يوم 17 من الشهر الجاري في إمارة أم القيوين.

وفي الكلمة التي ألقتها إيذاناً بانطلاق الدورة الـ 17 من الحملة قالت حبيبة المرعشي، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، «لقد علمتنا البيئة الصحراوية أن نتحلى بالصبر حتى تزدهر الأرض، وعلينا أن نكون صادقين في دعم هدفنا من التطوير والتقدم لتحقيق تطلعات شعبنا، وعاماً تلو الآخر، شهدت الحملة مشاركة من المؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات والهيئات والأوساط الأكاديمية والطلبة والعائلات والأفراد، وما استمرارية حملة «نظفوا الإمارات» على مدى الأعوام السبعة عشر الماضية إلا دليل على إيمان مختلف شرائح المجتمع برسالتها.