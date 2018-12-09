ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية توثيق المناطق الطبيعية لإنجاز قاعدة بيانات أثرية

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أهمية توثيق المناطق الطبيعية وتسجيل الأدلة التاريخية في الفجيرة، تمهيداً لعمل قاعدة بيانات عامة لأبرز المواقع الأثرية والتراثية في الإمارة وتوثيقها.

جاء ذلك خلال حضور سموه لقاء «مسير لقى القبايل» بين وادي سهم، ووادي الحيل في مربعة الحيل بالفجيرة، الذي نظمه مركز الفجيرة للمغامرات تحت رعاية سموه تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ47 بمشاركة قبائل دولة الإمارات وأبناء من مجلس دول التعاون الخليجي.

وأشار سموه إلى أهمية إحياء المسارات الجبلية القديمة وعيون الماء في الفجيرة وتأهيلها من جديد كونها تؤكد العمق التاريخي للإمارة وأهميتها الاستراتيجية منذ القدم، مؤكداً أهمية «مسير لقى القبايل» من خلال إشراك المجتمع المحلي خاصة كبار المواطنين، والاستفادة من خبراتهم في توثيق معالم الإمارة.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة القبائل المشاركة في «مسير لقى القبايل» من داخل الدولة ودول الخليج وتلقى درعاً تذكارية من القبائل المشاركة في المسير.

وانطلق «مسير لقى القبايل» من جانب وادي سهم في الفجيرة بمشاركة أكثر من 800 مشارك يمثلون المواطنين من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وفرق هايكنج الخليج.

ورفع سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة على دعمه الدائم لنشاطات المركز المتنوعة، مشيراً إلى أن «مسير لقى القبايل» يندرج في إطار المحافظة على الموروث التاريخي لإمارة الفجيرة.

رافق سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي مدير مكتب سموه، وجمهور كبير من المهتمين في المعالم الأثرية والسياحية في إمارة الفجيرة.