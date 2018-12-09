الإمارات تضاعف مساهماتها لصندوق الأمم المتحدة للإغاثة بحالات الطوارئ لـ5 ملايين دولار

المصدر: نيويورك - وام

أعلنت لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، عن مساهمة الإمارات بمبلغ خمسة ملايين دولار أميركي، لصندوق الأمم المتحدة المركزي للإغاثة في حالات الطوارئ لعام 2019، وذلك خلال مؤتمر التبرع السنوي رفيع المستوى، الذي نظمه الصندوق أمس الأول.

وقالت لانا زكي نسيبة «كدليل على فعالية الصندوق، ومدى التزام الإمارات بمبادئ الإنسانية والاستقلالية والحيادية التي يجسدها، فإننا فخورون بالإعلان عن رفع مساهمتنا في عام 2019، إلى 5 ملايين دولار أميركي، من 1.75 مليون دولار أميركي، المُعلن عنها من قبل، وهي تتجاوز ثلاثة أضعاف مساهمتنا، البالغة 1.5 مليون دولار أميركي في عام 2018».

وأعرب مارك لوكوك وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، عن شكره لدولة الإمارات، على عملها في المجموعة الاستشارية للصندوق، مشيراً إلى رفع دولة الإمارات، مساهمتها في الصندوق، بمعدل سريع في السنوات الأخيرة، مؤكداً أهمية نمو الصندوق لتقديم الإغاثة بشكل أفضل.

وتؤمن دولة الإمارات، بأن المساعدة السريعة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، تُعد أمراً حاسماً في معالجة الأزمات الإنسانية، وتخفيف المعاناة، وبالتالي، فإن دولة الإمارات تدعم بقوة، دمج الإجراءات المبكرة في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، وذلك كجزء من التزاماتها الأساسية تجاه الإغاثة الإنسانية، وستواصل عملها مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لمساعدة الصندوق على تحقيق كامل إمكاناته.