«شرطة العاصمة» تدشّن جدارية الفخر في حب زايد بمركز الشعبية

المصدر: أبوظبي - البيان

دشّنت مديرية شرطة العاصمة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، جدارية الفخر في حب زايد، في مركز شرطة الشعبية؛ ضمن مبادرة أطلقها المركز في إطار استراتيجية عام زايد 2018.

وقال العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير المديرية، خلال تكريم الشركاء على هامش حفل التدشين: إن الجدارية تترجم القيم التي غرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، من خلال التعبير عن الحب والولاء الصادق من أبناء الوطن لباني الوطن.

وأشار إلى أن هذه المشاركة جاءت في إطار تعزيز مفهوم الوفاء والانتماء، وامتداداً وعرفاناً لنهج القائد المؤسس «طيب الله ثراه»، وترسيخاً للهوية الوطنية والحس الوطني، ومواءمتها مع رؤيته الراسخة في «الحكمة والاحترام وبناء الإنسان والاستدامة».

ودوّن المنتسبون والشركاء وطلبة المدارس، كلمات معبّرة في حب زايد، معربين عن اعتزازهم بالقيم والمبادئ السامية التي أورثها زايد الخير لشعبه من بعده جيلاً بعد جيل، مؤكدين اعتزازهم بهذه المشاركة الوطنية.

حضر الفعالية، العقيد حمد عبد الله النيادي، نائب مدير المديرية لشؤون المراكز، والرائد مصبح سالم الكتبي، مدير مركز شرطة الشعبية، ومديرو مراكز الشرطة ونوابهم، وعدد من المنتسبين في شرطة أبوظبي.