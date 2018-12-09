«خيرية أم القيوين» تفتح باب التسجيل لمناسك العمرة

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

أعلنت جمعية أم القيوين الخيرية، فتح باب التسجيل لاستقبال طلبات أداء مناسك العمرة للمواطنين والمقيمين من سكان أم القيوين، وذلك بمبادرة من المواطن حميد عبيد آل علي، والذي تكفل بإرسال 47 مواطناً ومقيماً لأداء مناسك العمرة احتفاء باليوم الوطني وعام زايد الخير 2018.

وقال عيسى بلحيول مدير جمعية أم القيوين الخيرية: إن المواطن نفسه تبرع خلال الأسبوع الماضي بتوفير العلاج والدواء لـ 47 شخصاً في الإمارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 وإدارة الجمعية رصدت الحالات التي تتطلب العلاج، مبيناً أن الجمعية احتفت الأسبوع الماضي بـ 100 من كبار المواطنين، منهم 60 رجلاً و40 امرأة بمناسبة اليوم الوطني، حيث تم توزيع مكرمة مالية لهم في ظل تلك المناسبة السعيدة، والتي تحظى بالاهتمام من كافة المسؤولين والمواطنين بحضور عدد كبير منهم.

دراسة

وأضاف مدير الجمعية، إن نظام المساعدات الداخلية الذي تقره الجمعية يعتمد على دراسة حالة الأسر وظروفها المعيشية، ويقوم بها باحثون وباحثات من أجل تقديم يد العون لهم حسب حاجتهم كشراء الأثاث المنزلي أو الأجهزة الكهربائية أو دفع إيجار المنازل، موضحاً أن الجمعية الخيرية وضعت خطة مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة، مسخّرة كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة، وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية، كالإشراف على إقامة وإدارة المشاريع الخيرية ليكون عائدها لصالح الفقراء والمحتاجين، وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة، وتوزيع الزكاة والصدقات على المحتاجين حسب المصارف الشرعية المحددة لذلك، والمساعدة في توفير احتياجات الأسر المتعففة.