انطلاق معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 5 فبراير

المصدر: عجمان - البيان

كشف ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان، عن تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019 في نسخته السابعة خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، وعدد من الدول العربية والأجنبية، وذلك بمركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان.

من جانبها، أوضحت إيمان الشامسي مدير إدارة دعم الأعضاء ـ رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، أن نسخة المعرض 2019 ستتضمن عدداً من الفعاليات وورش العمل المصاحبة، والتي تستهدف زوار المعرض للتعريف بأهم التخصصات والأدوات المستحدثة والمبتكرة في قطاع التعليم، كذلك تحرص اللجنة المنظمة على توجيه المؤسسات التعليمية المشاركة بضرورة إطلاق باقات العروض والخصومات الخاصة بالتسجيل خلال فعاليات المعرض.