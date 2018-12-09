4 فائزين بجوائز «حمدان العالمية» محاضرون في مؤتمر دبي للعلوم الطبية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، أن مؤتمر دبي العالمي العاشر للعلوم الطبية سيقام بمشاركة 4 علماء فائزين بجائزة حمدان العالمية الكبرى، وجائزة حمدان العالمية للبحوث الطبية المتميزة، وذلك ضمن 18 محاضراً بالمؤتمر من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، والإمارات، ومصر، والمغرب، وفرنسا، وإسبانيا، وسويسرا، والسعودية.

وقال عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة: إن المؤتمر سيناقش موضوع أمراض الجهاز العضلي الهيكلي، مع التركيز على أمراض المفاصل وجراحة العظام وميكانيكا تقويم العظام، وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 14 ديسمبر الجاري بفندق روضة البستان في دبي والبرنامج العلمي للمؤتمر يشتمل على 13 محاضرة علمية و11 ورش عمل يشارك فيها أكثر من 500 طبيب ومتخصص.

وأشار عبد الله بن سوقات إلى أن مؤتمر دبي العالمي للعلوم الطبية، والذي يقام كل عامين عقب حفل الجائزة لتكريم الفائزين بجوائز حمدان الطبية، يعتبر منصة علمية مهمة يتواصل من خلالها الأطباء والباحثون على مستوى دول المنطقة مع نخبة من كبار الباحثين والعلماء ممن قدموا في مجال تخصصاتهم أبحاثاً مهمة استطاعت أن تسهم بنتائجها في إحداث تطور جوهري في النظريات والنظم الوقائية والعلاجية المتبعة بالمؤسسات الصحية والطبية حول العالم، كما سيحصل المشاركون في هذا المؤتمر على 11.5 ساعة تعليم طبي مستمر معتمدة من هيئة صحة دبي.

والفائزون بجائزة حمدان للبحوث الطبية المتميزة، البروفيسور فرانكلين سيم من مايو كلينيك والذي سيناقش تجربته في مايو كلينك حول تنفيذ الطباعة ثلاثية الأبعاد في عيادة الأورام لتقويم العظام، والبروفيسور جراهام هيوز رئيس مركز لندن لمرض الذئبة (لندن لوبوس) في مستشفى لندن بريدج، سيقدم محاضرة عن متلازمة هوجز - فصل جديد في الطب، والبروفيسور فيجاي غويل- مهندس البيولوجيا من كلية الهندسة والطب جامعة توليدو الولايات المتحدة الأميركية، والذي طوّر تقنية مبتكرة لاضطرابات العمود الفقري.