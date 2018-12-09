21 مليون مسافر تعاملت معهم جمارك دبي خلال 10 أشهر

المصدر: دبي - البيان

كشفت إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي عن تعاملها مع أكثر من 21 مليون مسافر قادم إلى دبي وتفتيش نحو 30 مليون حقيبة على متن 167 ألف رحلة جوية وذلك بمباني مطار دبي الدولي (1 و2 و3) ومطار آل مكتوم خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2018.

جاء ذلك خلال زيارة أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي لإدارة عمليات المسافرين ضمن جولته التفقدية بمبنيي المطار 3 و1.

وقال مصبح: إن ضباط الجمارك العاملين في مطار دبي الدولي حريصون على الالتزام بالتعامل الحضاري الذي يعكس موروث الإمارات مع جموع المسافرين، مشيداً بما لمسه منهم على صعيد تسهيل الإجراءات على المسافرين وإرشادهم بوجوه تعلوها الابتسامة بما يدعم مركز دبي السياحي والتجاري بالرغم من تضاعف أعداد الزائرين للإمارة.

وأكد أحمد محبوب مصبح أننا نستهدف في المقام الأول إسعاد المسافرين من خلال تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات السفر والتخليص فور وصولهم مبنى المطار مع ضمان عامل الحماية للمجتمع في ذات الوقت من نفاذ أية مواد ممنوعة، لافتاً إلى أن الدائرة لم تدخر جهداً في تطوير التقنيات واستقطاب أحدث الابتكارات، واستخدام أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الصناعي، والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة لا سيما في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تُسهم في تسهيل إجراءات على المسافرين في ظل تزايد أعدادهم خلال استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الدائرة أطلقت مؤخراً تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» الذي يختصر وقت الإجراءات الجمركية وفترة انتظار المسافر من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» بضرورة العمل على إسعاد المسافرين وإظهار الوجه الحضاري للإمارات.

60 مبادرة

تزامناً مع يوم التطوع العالمي، نظمت جمارك دبي في مقرها حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين والشركات الراعية، الذين شاركوا في نجاح المبادرات التطوعية، التي أطلقتها الدائرة لعام 2018. وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: «واكبت جمارك دبي عام زايد الخير بإطلاق نحو 60 مبادرة تطوعية شملت كافة المجالات من خيرية، وتوعوية، وتدريبية، والصحة والسلامة، ورياضية، وثقافية». دبي - البيان