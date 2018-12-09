شرطة رأس الخيمة والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بدبي تعزّزان التعاون

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة ميدانية إلى مقر الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في دبي، حيث رافقه خلال الزيارة العميد علي محمد القرصي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، والمقدم قضيب عبد الله الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، وعدد من ضباط من شرطة رأس الخيمة، وكان في استقبالهم عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعدد من كبار المسؤولين، وذلك ضمن إطار زياراته التي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير سير الأداء الشرطي، تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية.

حيث تم خلال الزيارة، التباحث في أوجه العمل المشتركة بين الجهتين ومجالات التعاون التي تحقق استشراف المستقبل، والاطلاع على مهام عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الرئيسية وأهدافها في تطوير وتقديم أفضل الخدمات من خلال سعيها مع كافة المؤسسات لبناء منظومة إحصائية وطنية، فضلاً عن إدارتها لملف التنافسية في الدولة للارتقاء بمكانتها عالمياً في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية وتعزيز مكانة الدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.