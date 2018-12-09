«مدني دبي» يحصد «جائزة ابتكار دولية» في المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

حصد الدفاع المدني بدبي «جائزة الابتكار» خلال حفل توزيع «جوائز الإطفاء والطوارئ» الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، عن نظام (دولفين) لإطفاء الحرائق في الحوادث البحرية وفي المنشآت الشاطئية، كما رشح لجائزة الخدمات الذكية ضمن الثلاثة الأوائل المتنافسين عليها عن (نظام 24x7).

للإشارة فإن (نظام دولفين) قيد الخدمة واستخدم في مكافحة العديد من الحوادث البحرية والشاطئية، والمشاركة بالفعاليات المختلفة، كما أن نظام (24x7dcd) يطبق منذ عام 2008 في دبي، ويربط اليوم أكثر من 60 ألف مبنى ومنشأة في دبي بمركز السيطرة والتحكم الإلكتروني بالإدارة العامة للدفاع المدني، ويجري تعميم النظامين في باقي إمارات الدولة.

وتسلم الجائزة نيابة عن اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي، المقدم خبير عبد الرحمن عبد النور بالشالات مدير إدارة الأنظمة الذكية، والرائد خلفان محمد بن دسمال مدير إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري.