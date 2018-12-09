أكاديمية شرطة دبي تشارك في اجتماع منظمات التدريب والتنمية بنيودلهي

المصدر: دبي - البيان

شارك اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد لشؤون الأكاديمية والتدريب، في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي لمنظمات التدريب والتنمية (IFTDO) بالعاصمة الهندية نيودلهي.

واستعرض الحضور خطة للاتحاد للأعوام الخمسة المقبلة، والاستعداد للمؤتمر القادم رقم (48)، الذي سوف يتم عقده بالبوسنة في 2019، والمؤتمر رقم (49)، الذي سوف يعقد بمدينة مومباي بالهند في عام 2020.

وناقش الاجتماع وضع خطة تسويقية وعمل منهجية للمؤتمرات القادمة، وآليات إدخال المستحدثات التقنية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي ضمن محاور المؤتمرات.

كما ناقش الحضور إيجاد آلية توافق بين متطلبات السوق وبين التخصصات العلمية والدراسية في الجامعات، وإعداد دراسة استقرائية للسوق لمعرفة احتياجاته من التخصصات العلمية في الجامعات.