3.6 مليارات درهم إنفاق شركات الأدوية العالمية في الدولة سنوياً

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

كشف الدكتور أمين بن حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص، أن حجم إنفاق مكاتب شركات الأدوية العالمية في الدولة يصل سنوياً إلى 3.6 مليارات درهم، لافتاً إلى أن تقرير «بي دبليو سي» الأخير أظهر أن 95% من شركات الأدوية العالمية لها مكاتب إقليمية وعلمية داخل الإمارات، بعضها يغطي جميع دول العالم باستثناء بلد المنشأ والولايات المتحدة الأميركية.

وقال الأميري عقب افتتاح شركة سيرفييه للدواء بمقرها الجديد في دبي: إن قيمة سوق الدواء في الدولة وصل العام الجاري إلى 11.3 مليار درهم بارتفاع قدره 8.2% عن العام الماضي، مشيراً إلى أن التسهيلات والامتيازات التي تقدمها الإمارات للمستثمرين في القطاع الصحي تعد من أهم عوامل تشجيع الاستثمار الأجنبي في الدولة، مبيناً أن موقع الدولة الاستراتيجي والبنية التحتية التي تمتاز بها الدولة جعلها محط أنظار الشركات العالمية المصنعة للأدوية، التي تعتبر أسواق المنطقة من أهم الأسواق الناشئة.

وقال بيير بيريز مدير عام الشركة لمنطقة الخليج: إن الشركة تعطي الأولوية في التسجيل لدولة الإمارات بحكم قوة سوق الدواء في الدولة وسرعة إجراءات التسجيل، التي تعتبر من أسرع دول العالم في حال استيفاء كافة شروط التسجيل في الوزارة. وكشف عن خطة لتسجيل أول دواء مركب في العالم لعلاج ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول في الإمارات بداية عام 2019 بعد إجازته من الهيئة الأوروبية للأدوية، والدواء عبارة عن حبة صغيرة تعالج الضغط والكوليسترول بدلاً من استخدام نوعين من الأدوية.

وأضاف، إن الشركة تتجه حالياً لإنتاج حبة دواء لعلاج أكثر من مرضين من الأمراض المزمنة في المرحلة المقبلة.