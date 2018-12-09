جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تمدّد باب التسجيل إلى 15 الجاري

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلنت جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم تمديد موعد إغلاق باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة إلى 15 ديسمبر الجاري، والذي كان من المقرر أن ينتهي في 29 نوفمبر الماضي في ظل الإقبال اللافت على المشاركة فيها.

وأوضح أحمد إبراهيم سبيعان أمين عام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم ورئيس اللجنة العليا المنظمة أن التمديد يأتي لإتاحة الفرصة الكافية للتسجيل فيها، وتلبية لرغبة أعداد من أفراد المجتمع للمشاركة وخوض سباق التنافس الخلاق في فروع المسابقات المتنوعة، والتي تنقسم إلى 7 مسابقات، إلى جانب مسابقتها الجديدة «أفضل بحث»، التي تتناول موضوع جهود دولة الإمارات في خدمة القرآن الكريم، وذلك عبر التسجيل في مقر المؤسسة أو أحد مراكزها التابعة لها في الإمارة.