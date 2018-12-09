«الدفاع المدني بأبوظبي» و«السياحة والثقافة» تتعاونان في مواجهة الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

أبرمت الإدارة العامة للدفاع المدني بأبوظبي مذكرة تفاهم مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بشأن تطبيق أعلى مستويات الجاهزية في حالات الطوارئ داخل المؤسسات الثقافية الرائدة بأبوظبي، وحماية مجموعاتها الاستثنائية التي تضم أعمالاً فنية وتحفاً أثرية. ووقّع المذكرة سيف سعيد غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والعميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي.

وبموجب المذكرة، يتعاون الطرفان في الاستجابة للطوارئ ومكافحة الحرائق، وتأمين وسائل الحماية، من خلال خطط وبرامج التدريب المباشر للموظفين، وهي تشمل المتاحف الخاضعة لإشراف دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بما في ذلك اللوفر أبوظبي إلى جانب المتاحف القادمة مثل متحف زايد الوطني وجوجنهايم أبوظبي وغيرهما.