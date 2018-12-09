شرطة أبوظبي تعزّز السياحة الآمنة

المصدر: أبوظبي - البيان

تقدم شرطة أبوظبي توعية ونصائح للسياح من خلال حملة «سياحتي آمنة» لتعزيز السياحة الآمنة بالعاصمة، وتجنّب السلوكيات السلبية.

وقال الرائد راشد محمد المهيري، رئيس قسم الشرطة السياحية في مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، إن التوعية توضح بعض المحظورات التي يترتب على ارتكابها المساءلة القانونية، لتحقيق وسائل الأمان وتعزيز الحركة السياحية، على نحو يعكس الصورة الحضارية للإمارات في التعامل مع ضيوفها.

وأشار إلى إعداد مطبوعات توعية بخمس لغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والصينية، والأوردو، توضّح بالعبارة والصورة أهمية الالتزام بالعادات والتقاليد السائدة بالدولة، يتم توزيعها على السياح عبر المنافذ الحدودية.