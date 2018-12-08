توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على البحر.

وأفاد، في نشرته اليومية، بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية / 18 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 42 كم/س على البحر.

وقال إن الخليج العربي سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:32 والثاني عند الساعة 03:37، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 20:49 والثاني عند الساعة 07:53.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:02 والثاني عند الساعة 42:23، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 16:44 والثاني عند الساعة 05:40.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 27 19 80 40

دبي 28 21 70 35

الشارقة 28 17 75 40

عجمان 28 20 80 40

أم القيوين 26 17 85 45

رأس الخيمة 27 18 80 45

الفجيرة 31 22 70 35

العين 28 18 65 30

ليوا 29 16 90 35

الرويس 27 18 85 40

السلع 26 17 85 40

دلما 27 18 75 45

طنب الكبرى 28 20 80 40

طنب الصغرى 28 20 80 40

أبو موسى 27 19 80 40