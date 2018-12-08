محمد بن زايد: المرأة شريك وداعم لمسيرة البناء والتنمية

المصدر: البيان الالكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً سموه إلى أنها شريك وداعم لمسيرة البناء و التنمية وأنموذج في العطاء والتميز.

وقال سموه في حسابه على تويتر " نبارك للمرأة الاماراتية رفع نسبة تمثيلها في المجلس الوطني الاتحادي .. خطوة إضافية لتعزيز دورها ومساهمتها في صنع القرار الوطني .. هي شريك وداعم لمسيرة البناء و التنمية وأنموذج في العطاء والتميز.. أثبتت جدارتها في مختلف مواقع العمل .. تمنياتنا لها بالتوفيق والنجاح".

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