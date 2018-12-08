بلدية الشارقة توفر خدمة تصديق العقود في مركز الزبير للخدمات

المصدر: الشارقة- البيان

أكدت بلدية مدينة الشارقة إضافة خدمة جديدة في مركز الزبير التابع لها، وهي خدمة تصديق العقود (جديد ، تجديد ، وبراءة الذمة) التابع لإدارة التنظيم الإيجاري ، لتضاف إلى مجموعة من الخدمات التي يقدمها المركز كخدمات قسم حماية البيئة وخدمة سحب مياه الصرف الصحي ، ليصبح العدد الكلي لها داخل المركز في الوقت الحالي 14 خدمة .

وأشارت البلدية إلى أن إضافة هذه الخدمات يأتي في إطار حرصها على اختصار الوقت والجهد على المتعاملين وتقديم خدماتها وفق أعلى المعايير والمستويات ، فهذا المركز يخدم شريحة كبيرة من المواطنين ولذا تولي البلدية أهمية كبيرة في أن تكون مختلف الخدمات قريبة منهم ، والعمل بشكل كبير على التوسع فيها في إطار استراتيجيتها وخطتها للتسهيل على المتعاملين وتحقيق أعلى معدلات السعادة والرضا لديهم .