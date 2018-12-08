منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ينطلق الاثنين بمشاركة عالمية واسعة

المصدر: البيان الاكتروني

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق بعد غد الاثنين الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة إعمار العقارية، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشاريع "PMI"، وسيتم، خلال الحفل الختامي يوم الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر 2018، تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع.

وتم اعتماد شعار (بناء الأمم) عنواناً رئيسياً للنسخة الخامسة من المنتدى، انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الامارات العربية المتحدة، بتسمية عام 2018، عام زايد، وابرازاً لدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في تأسيس وبناء دولة الإمارات وإنجازاته المحلية والعالمية واهتمامه بالأمم والشعوب.

وسيناقش المنتدى عدداً من المواضيع المتعلقة بمفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع، مثل تاريخ ومستقبل إدارة المشاريع، ونماذج النضج في إدارة المشاريع، ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة المشاريع، ومستقبل كفاءات إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، وإدارة اختلاف الثقافات، وتأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع، وكذلك إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها، ومشاريع التنقل الذكية، والمشاريع الضخمة، والاستدامة في إدارة المشاريع، والاقتصاد المشترك، وأدوات إدارة المشاريع. كما سيتم استعراض التجارب الفائزة في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وستقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في القيادة، والجودة والمنافسة، وإدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة المشاريع المرنة، وإدارة الفوائد.



منصة عالمية

ورحب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الامارات العربية المتحدة، وللمنتدى تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن المؤتمر سجل في دوراته الأربع الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تجاوز عدد الحضور في الدورات السابقة 6000 مشارك من أكثر من 50 دولة، فيما بلغ عدد المشاركين أكثر من 200 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى أكثر من 120 جلسة متخصصة في إدارة المشاريع.

وقال الطاير: رسّخ منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مكانته خلال الأعوام الماضية كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

وأضاف: يهدف المنتدى، الذي يعد أكبر ملتقى عالمي لرواد الفكر في مجال إدارة المشاريع بالمنطقة، إلى تعزيز الدور الاستثنائي لإدارة المشاريع في تحقيق مستقبل فعّال ومستدام، وتبادل خبراتهم ومناقشة الحلول لإنشاء المدن وتنفيذ البنية التحتية والخدمات الاجتماعية في المستقبل، ويسلط المنتدى الضوء على أفضل الممارسات العالمية في الاستراتيجية والابتكار والإدارة والتي من شأنها تحسين الطريقة التي تحقق بها المشاريع أثراً مستداماً طويل الأمد على المجتمع الذي تعمل فيه.

متحدثون بارزون

من جانبها قالت ليلى فريدون، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الهيئة: يستضيف المنتدى نخبة واسعة من المتحدثين البارزين بينهم، وزراء ومسؤولو شركات ومؤسسات ومنظمات عالمية، وتضم قائمة المتحدثين، معالي زكي نسيبة وزير دولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي عمر العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي محمد المر رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد، وسعادة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس مديري هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة سلطان بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، وسعادة محمد العبّار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية، وسعادة سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وهنري لافارج رئيس شركة ألستوم، وبيير فرزات الرئيس التنفيذي لشركة سيسترا، والدكتور احمد الشعيبي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية والطلابية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وليزا بوديل المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيوتشر ثينك، وأحمد بن سليّم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، وخلفان بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ويانسي ستريكلر كاتب ومتحدث وشريك مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيك ستارتر، وأنطوني بتلر مدير شؤون التكنولوجيا آي بي إم الشرق الأوسط وأفريقيا، وتانماي باكشي مؤلف ومصمم خرائط الشبكة العصبية في شركة آي بي إم، والدكتور إيفان فيرا الأمين العام السابق للطاقة في الأمم المتحدة، والمهندس أحمد البلوي المدير العام للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: إن مشاركة العديد من الخبراء العالميين البارزين في مجال إدارة المشاريع في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، تلعب دوراً في استقطاب العديد من المشاركات من دول المنطقة والعديد من دول العالم، لاسيما وأن إدارة المشاريع تمثل أحد أهم الجوانب في مسيرة التقدم والنمو في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة، وتلعب دوراً حيوياً ومهماً في تنفيذ الأعمال المختلفة لأنها تساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأي جهة.

جائزة حمدان

وسيتم خلال الحفل الختامي لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، يوم الثلاثاء الموافق ١١ ديسمبر ٢٠١٨، تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، التي ارتفعت قيمة مكافآتها بنسبة 29% لتصل إلى مليونين و600 ألف درهم (710 آلاف دولار)، وزادت فئاتها إلى أربع فئات بعد استحداث الفئة "الأكاديمية" وتشمل جائزتي البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع، والإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الاكاديمية)، والفئة الثانية وهي (المؤسسات) وتضم ثلاث جوائز هي الفكرة المبتكرة في إدارة المشاريع، والفكرة المبتكرة في إدارة البرامج، والفكرة المبتكرة في إدارة محافظ المشاريع، والفئة الثالثة وهي (الأفراد) وتضم جائزتي مدير مشروع مبتكر، ومدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر، أما الفئة الرابعة فهي (الفرق) وتضم جائزة واحدة هي الفريق المبتكر.

وتعد جائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، أداةً محفزة لقيادات الابتكار، وفرق الابتكار، والأفكار المبتكرة ضمن المؤسسات المختلفة، ومنصة مرجعية لأفضل ممارسات الابتكار، في إدارة المشاريع بما يسهم في خلق منظومة ابتكار في المشاريع، وهي قائمة على الأنظمة والمنهجيات، إضافة إلى إبداعات الأفراد، ويتم اختيار الفائزين بناءً على معيارين هما: منهجية الابتكار المتبعة في المشروع، وتأثير هذا الابتكار على مخرجات المشروع.

