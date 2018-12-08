كازاخستان تمنح سفير الدولة ميدالية «تعزيز التعاون الدولي»

المصدر: أستانة - وام

منحت جمهورية كازاخستان الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، سفير الدولة في أستانا، ميدالية «الجهود في تعزيز التعاون الدولي» وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها في تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في شتى المجالات لاسيما في المجال القضائي.

وأكد خيرات كوجامجاروف، النائب العام لجمهورية كازاخستان، خلال استقباله الدكتور محمد أحمد الجابر وتسليمه الميدالية أن حكومة بلاده تقدر عالياً ما تقوم به سفارة الدولة في أستانا من جهود للارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب خاصة في مجال القضاء.

من جانبه عبر سفير الدولة عن شكره لقيادة وحكومة كازاخستان والنائب العام بها لتقديرهم الدور الذي تقوم به سفارة الدولة في أستانا في مجال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير علاقات التعاون مع كازاخستان.