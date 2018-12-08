مجلس بن ركاض: نهج القيادة يرسّخ سمعة الوطن بين الشعوب

المصدر: العين - البيان

أشاد المشاركون في مجلس الشيخ محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي في منطقة اليحر بمدينة العين، بحصول جواز السفر الإماراتي على المرتبة الأولى عالمياً بدخول 167 دولة حول العالم من دون تأشيرة، معتبرين أن العالم بات يفتح أبوابه لأبناء دولة الإمارات، بفضل الإنجازات التي تعكس صواب ونهج الرؤية الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة، بترسيخ سمعة الوطن الطيبة بين الشعوب والأمم.

وأكد المجتمعون عن اعتزازهم بالمنجزات الحضارية على أرض الإمارات، وفخرهم بمسيرة الخير التي تتواصل على أرض الوطن، وتتجسد عاماً بعد عام، بمعاني الوفاء لقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولتنا والقيادة الرشيدة، معربين عن تمنياتهم للوطن الغالي المزيد من التقدم والرقي والازدهار.

مئوية

من جهته قال الشيخ محمد بن ركاض في كلمته خلال تكريم أعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المشاركين في «مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل» التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الوطني السابع والأربعين: «إن عيد الاتحاد والذي يتزامن هذا العام بمئوية المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان، هو تاريخ محفور في قلوبنا ونفتخر ونعتز به، وهو عهد ووعد بين الوطن الغالي والمواطنين».

وأضاف نحرص خلال هذه المناسبة الوطنية في كل عام على التعبير عن روح الانتماء للوطن والولاء للقيادة الرشيدة التي عملت على إسعاد شعب الإمارات ورفعة دولتنا ونموّها لتصبح منارة الدول في العالم، ونوه الشيخ محمد بن ركاض، بالمشاركة الحاشدة في مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل التي شهدتها منطقة الوثبة في أبوظبي.