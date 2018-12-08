القنصلية العامة للدولة في تورنتو تحتفل باليوم الوطني

المصدر: تورنتو - وام

أقامت القنصلية العامة للدولة في تورنتو حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني الـ 47 حضره عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان الكندي وممثلي الحكومة المحلية والفيدرالية، إضافة إلى مجموعة من كبار الشخصيات والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدين لدى كندا وبمشاركة عدد من أبناء الدولة المبتعثين للدراسة.

وبحضور فهد سعيد محمد الرقباني سفير الدولة لدى كندا ألقى سلطان علي الحربي القنصل العام للدولة في تورنتو كلمة عبر فيها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة الوطنية الغالية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال الحربي إن احتفالات الدولة باليوم الوطني هذا العام تتزامن مع الاحتفاء بالذكرى المئوية لمولد مؤسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مما يرقى بخصوصية هذا الحدث المهم في ضوء الإنجازات التاريخية للدولة في المجالات كافة.. مشيراً إلى أن وصول جواز السفر الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً هو دليل ومؤشر على المكانة والاحترام الذين تحظى بهما دولة الإمارات على الصعيد الإقليمي والدولي.

ومع تزامن الاحتفال باليوم الوطني كذلك مع «اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة»، تحدث سلطان علي الحربي عن دور دولة الإمارات في دعم أصحاب الهمم وفتح آفاق واسعة لهم.. مشيراً إلى استضافة الدولة للأولمبياد الخاص في دورتها المقبلة.

من جانبه أشاد تود سميث وزير التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والتجارة بمقاطعة أونتاريو الكندية في كلمته خلال الحفل بالدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات على المستوى الاقتصادي الإقليمي والدولي.. متمنياً لقيادتها وشعبها المزيد من الإنجازات آملاً في زيادة مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وأثنى جيسون كريبس نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بمقاطعة ألبرتا على العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تتمتع بها المقاطعة الكندية مع الإمارات، مشيراً إلى الازدياد الملحوظ في حجم الاستثمارات الإماراتية في المقاطعة، التي وصلت قيمتها إلى ما يزيد على 15 مليار دولار كندي، وما حققته تلك الاستثمارات من نجاحات أسهمت في توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، وقد تخلل الحفل العديد من الفقرات التراثية.