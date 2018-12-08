أحمد مصبح: 60 مبادرة تطوعية لجمارك دبي في عام زايد

تزامناً مع يوم التطوع العالمي والذي يقام في 5 ديسمبر من كل عام، نظمت جمارك دبي في مقرها حفل تكريم للشركاء الاستراتيجيين والشركات الراعية الذين شاركوا في نجاح المبادرات التطوعية التي أطلقتها الدائرة لعام 2018.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي: واكبت جمارك دبي عام زايد الخير بإطلاق نحو 60 مبادرة تطوعية شملت كافة المجالات من خيرية، وتوعوية، تدريبية، الصحة والسلامة، ورياضية، وثقافية، وأضاف نحن سعداء بنجاح فريق «غيّاث» في تنفيذ المبادرات التي عكست دور الدائرة نحو المسؤولية المجتمعية وعمل الخير الذي أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتوجه مدير جمارك دبي بالشكر للرعاة والشركاء الاستراتيجيين، مؤكداً على دورهم الحيوي في دعم المبادرات، ما يسهم في توسيع العمل التطوعي والاعتراف بأهمية دور المتطوعين في تنمية مجتمعاتهم، وبخاصة أننا ننتظر في 2020 معرض إكسبو الدولي الحدث الفريد من نوعه والذي يحتاج إلى المتطوعين لإبراز الوجه الأمثل والحضاري لدولة الإمارات ودبي، وكذلك لخروج هذا الحدث العالمي في أبهى صوره.

وتم خلال الحفل عرض فيديو تعريفي يتناول إنجازات جمارك دبي على صعيد المسؤولية المجتمعية والمبادرات التطوعية التي نفذها فريق «غيّاث» خلال عام زايد وأبرزها مبادرات «غرس زايد» لزراعة 4000 شتلة على امتداد مساحة كيلو متر مربع في منطقة المرموم بدبي، و«زاد زايد الخير»، والتي تهدف إلى توفير الاحتياجات الرئيسية من المير للأسر المتعففة، و«العودة إلى المدارس» بتوزيع 150 حقيبة مدرسية. دبي - البيان