«زايد روح الاتحاد» ندوة في مجلس راشد المحيان بالذيد

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مجلس راشد المحيان بموقعه في مدينة الذيد بحي تل الزعفران ندوة (زايد روح الاتحاد) وذلك في إطار برامج القوافل الوعظية للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وتناولت مناقب مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، وما قدمه من أعمال جليلة لخدمة الوطن ودول العالم.

تنسيق

وتحدث في الندوة كل من الواعظين عمر داود وطاهر الفخراني وفي بداية الندوة تحدث راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة بالمنطقة الوسطى مرحباً بالحضور وبالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لاستضافة إحدى ندوات القوافل الوعظية.

وأشار إلى أهمية كونها تتحدث عن شخصية سطرت اسمها في قلوب الجميع وجميع أفضل الخصال وقدمت للبشرية نموذجاً فذاً من القيادة إنه المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس الدولة طيب الله ثراه.

ولفت المحيان إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت نهضة كبيرة وصار لها عنوان من العطاء والكرم والهيبة في كافة المستويات بفضل الله ثم عطاء ورؤية مؤسس الدولة وباني الاتحاد.

وحدة

أشار الواعظ عمر داود إلى ارتباط اسم زايد بالأعمال الخيرية والإنسانية وصار رمزاً للعطاء العالمي في كافة الدول حتى أن العديد من الشعوب قامت بتسمية مواليدها باسم زايد تيمناً بسيرته العطرة وأشار إلى أن عقيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، آمنت بقيمة وأهمية الوحدة.