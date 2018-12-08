سفارة الدولة و«أبوظبي للإعلام» تنظمان احتفالية بـ«عام زايد» في برلين

المصدر: برلين - وام

أقامت سفارة الدولة في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام احتفالية أمس بمناسبة اختتام عام زايد وذلك بمقر السفارة في برلين.

وألقى علي عبدالله الأحمد سفير الدولة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية كلمة رحب فيها بوفد شركة أبوظبي للإعلام وأثنى على التعاون معها في عام زايد عام الخير والبركة.

وقدم الأحمد شرحاً حول معاني وأبعاد الاحتفال بعام زايد الذي يعد ملهماً لشعب الإمارات وشبابها بشكل خاص، مؤكداً قيم وأخلاق وأعمال المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، وقال: إن ألمانيا ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس الإمارات العربية المتحدة كانت تتمتع بعلاقات ممتازة مع الدولة، مشيداً بمشروع كلمة أبوظبي ودور الثقافة في مد الجسور بين الثقافات والشعوب.

تعاون

بعد ذلك ألقى الدكتور سلطان الرميثي المدير التنفيذي لدائرة التحرير والنشر في شركة أبوظبي للإعلام كلمة أبوظبي للإعلام نيابة عن الدكتور علي بن تميم المدير العام للشركة عبر خلالها عن شكره لسفارة الدولة على التعاون المشترك ونقل تحيات معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة مجلس إدارة أبوظبي للإعلام والدكتور علي بن تميم، وأكد أهمية الاحتفال بعام زايد في العاصمة برلين ونوه إلى أواصر التعاون بين البلدين وتقدير شعب الإمارات لثقافة وتقدم ألمانيا بمختلف المجالات.

وتطرق الرميثي إلى دور أبوظبي للإعلام وخصوصاً على صعيد إنشاء القناة الرقمية بمناسبة عام زايد.