«تراث الإمارات» و«صحة» ينظمان جلسة عمل حول «إرث زايد»

المصدر: أبوظبي - وام

استضاف مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات في مقره بالبطين في أبوظبي جلسة للاحتفاء بإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي نظمته الخدمات العلاجية الخارجية - إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) - بحضور مديري الإدارات وموظفي نادي تراث الإمارات والإدارة العليا لشركة صحة، والخدمات العلاجية الخارجية، ومنشآت شركة صحة.

تضمنت الجلسة التي جاءت تحت عنوان «إرث زايد - لإمارات الأمس واليوم والغد»، أوراق عمل متنوعة، تناولت إرث المغفور له في الأمس واليوم والغد، حيث قدمت فاطمة المنصوري، مدير مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، ورقة عمل تحت عنوان «زايد وبناء أبوظبي الحديثة».

كما تحدث الدكتور حمدان الدرعي، رئيس قسم الندوات في مركز زايد للدراسات والبحوث، عن «زايد في الوثائق البريطانية»، بينما ألقت سمية آل علي رئيس الاتصال الحكومي - مكتب إكسبو، الضوء على إكسبو 2020 وكيف تبلورت رؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في هذا الحدث العالمي الذي تستعد الإمارات لاستضافته.

من جهتها قدمت مراكز نادي تراث الإمارات فقرات عدة أهمها عروض الفروسية لقرية بوذيب للقدرة، بالإضافة إلى الحرف اليدوية والمشغولات اليدوية (كالتلي والسدو والأكلات الشعبية) وغيرها من الفقرات التراثية التي قدمتها المراكز النسائية التابعة لإدارة الأنشطة بهدف التعريف بالتراث الإماراتي العريق.

وفي نهاية الجلسة تجوّل الحضور في معرض الشيخ زايد وتعرفوا على العديد من المقتنيات.