ميثاء الشامسي تقدم تعازي حكومة الإمارات بوفاة جورج بوش الأب

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، تعازي حكومة دولة الإمارات بوفاة جورج اتش دبليو بوش الأب، الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأميركية، إلى جيفري لودينسكي، القائم بأعمال نائب رئيس بعثة الولايات المتحدة بالإنابة في أبوظبي.

ونقلت معاليها خلال زيارتها مقر البعثة الأميركية تعازي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأعربت معاليها في كلمة دونتها في سجل العزاء عن خالص عزائها ومواساتها لحكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية الصديق وعائلة الرئيس الراحل ونوهت بدور الفقيد في توطيد علاقات الصداقة والشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية.