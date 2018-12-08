حاكم الفجيرة يحضر حفل زفاف يوسف الذباحي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مأدبة الغداء التي أقامها سعيد خلفان الذباحي أمس بمناسبة زفاف نجله يوسف إلى كريمة خليفة أحمد المحرزي وذلك في فندق السيجي بالفجيرة، وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة العريس، متمنياً له حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

وحضر مأدبة الغداء الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي. كما حضر المأدبة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.