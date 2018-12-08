سفير الدولة يبحث التعاون مع وزير الشؤون الخارجية في هايتي

المصدر: بورت أوبرانس - وام

التقى بوشيت إيدموند، وزير الشؤون الخارجية والطوائف في هايتي، بدر عبدالله سعيد المطروشي، سفير الدولة غير المقيم لدى هايتي، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وهنأ بوشيت إيدموند سفير الدولة باليوم الوطني الـ 47 لدولة الإمارات وعبر عن تمنياته بمزيد من التقدم والازدهار لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، مشيداً بمبادرة الإمارات تنظيم المنتدى الإماراتي - الكاريبي الأول مؤخراً والنتائج الإيجابية التي تمخض عنها.

من جانبه أعرب سفير الدولة عن تمنياته بمشاركة فاعلة لهايتي في إكسبو دبي 2020.