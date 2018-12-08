محمد بن راشد يعزي في وفاة محمد الحبتور

المصدر: دبي-وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد بن أحمد الحبتور.

فقد قام سموه ظهر أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بزيارة مجلس العزاء بمنزل خلف أحمد الحبتور بمنطقة جميرا في دبي حيث قدم سموهما صادق عزائهما ومواساتهما إلى خلف بن أحمد الحبتور وعموم آل حبتور في مصابهم الجلل، راجيين الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي واجب العزاء في وفاة المرحوم محمد بن أحمد الحبتور،وذلك خلال زيارة سموه إلى مجلس العزاء حيث أعرب عن صادق عزائه ومواساته إلى خلف بن أحمد الحبتور وإخوانه وأنجاله في مصابهم الجلل.