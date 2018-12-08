«الشارقة لتطوير القدرات» تطلق الدورة الأولى من برنامج «مهارات»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلقت «الشارقة لتطوير القدرات - تطوير» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، الدورة الأولى من برنامج «مهارات»، الذي يركز على تأهيل الكوادر الوطنية الشابة وتمكينهم من مهارات القرن الحادي والعشرين، وتعزيز خبراتهم في العلوم المستقبلية، بما يضمن لهم تحقيق النجاح في حياتهم المهنية والشخصية. كما يهدف البرنامج إلى تدريب المشاركين على سرعة الاستجابة والقدرة على مواكبة التغيّرات، وتطوير المهارات التي تتيح لهم التعامل بسرعة ومرونة مع الأحداث والتطورات، والتي يمكنهم اكتسابها من خلال التعلم والتطبيق المستمر.

ويتضمن البرنامج، دورتين تدريبيتين أسبوعياً، يقدمها نخبة من أفضل المدربين والخبراء المتخصصين، بهدف تطوير المهارات الخطابية وأساليب فن الإلقاء المقنع لدى الكوادر الوطنية الشابة.

وركزَت الدورة الأولى من البرنامج، التي قدمتها جوانا جيه توماس، الخبيرة في فن الإلقاء ومهارات التحدث إلى الجمهور وتقديم الخطاب الارتجالي إلى جانب تقديمها دورات متخصصة في مجال الأعمال، على أسس وأساليب المهارات الخطابية لدى المشاركات باستخدام أسلوب محادثات «تيد»، ما أتاح لهن فرصة اكتساب المهارات التي تمكنهنَ من التعبير عن أفكارهنَ وآرائهنَ بطريقة مؤثرة ومقنعة. كما شارك في تقديم الدورة روبن بايلي، مدرب المهارات الحياتية، المتخصص في كتابة وإلقاء الخطابات الجماهيرية المؤثرة، فضلاً عن مشاركته في تقديم فعالية السرد القصصي في وسط لندن.

تشجيع

وقال روبن بايلي: «ركزت هذه الدورة، التي استمرت يومين متتاليين، على غرس الثقة في نفوس الموظفين الشباب وتشجيعهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم وأفكارهم الخلَاقة. لقد شعرت بمتعة حقيقية بالعمل مع هذه النخبة من السيدات الشابات اللواتي لديهن الشغف والوعي التام بما يرغبن في تحقيقه وإيصال أصواتهن وإثبات وجودهنَ في سوق العمل. ونسعى من خلال هذه الدورة إلى تشجيعهن على تجربة أشياء أخرى جديدة ومختلفة عما اعتدن عليه، لا سيما أن لديهن مساحة للتعلم من الأخطاء».