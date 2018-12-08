«إرنست آند يونغ» تطّلع على إنجازات ومشاريع «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من «إرنست آند يونغ»، الشركة العالمية العاملة في مجال التدقيق المالي والخدمات الاستشارية، ضم بنوا لاكلاو، الشريك المسؤول لقسم الطاقة والشركات الخدماتية حول العالم، وموبين خان، الشريك المسؤول لقسم الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على إنجازات ومبادرات ومشاريع الهيئة التي تعمل على الارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وفي بداية الاجتماع رحب سعيد محمد الطاير بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية التعاون المثمر بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، متطرقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف إلى توفير 75% من الطاقة في دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وقد ترجمتها الهيئة إلى استراتيجيات عملية، حيث أطلقت الهيئة العديد من البرامج والمبادرات الخضراء بما في ذلك مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.

من جانبه، أعرب وفد «إرنست آند يونغ»عن إعجابه وتقديره لمشاريع الهيئة المبتكرة والرائدة، مشيداً بما حققته من إنجازات منافسة عززت مكانتها نموذجاً عالمياً يحتذى في الكفاءة والاعتمادية.