14 ألف مستفيد من محاضرات شرطة أبوظبي للتوعية بمخاطر التنمر

المصدر: أبوظبي-البيان

استفاد اكثر من 14 ألف طالب وطالبة من 12محاضرة نفذتها إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي لطلبة المدارس خلال 15 يوماً بهدف التثقيف والتوعية من التنمر وخطورته.

وأوضح المقدم سيف الجابري رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية أن التنمر سلوك خاطئ وفعل عدواني يُستغل فيه ضعف الطرف الآخر أو طيبة قلبه وإيذائه ويكون المتنمر فرداً أو مجموعة طلبة متنمرين يتخذون العنف سلوكاً ثابتاً في تعاملاتهم وقد يكون السبب سوء التنشئة الأسرية والاجتماعية، وكلاهما ضحايا تحتاج للعلاج النفسي والسلوكي.

ولفت لوجود برامج توعوية ومهارات متبعة في حل المشاكل المسببة للعنف والتنمرـ مؤكداً أهمية دور الأسرة في غرس القيم الإيجابية وتعويد الأبناء على حسن التصرف في المواقف الصعبة.

وأكد الجابري أهمية دور المدرسة في المتابعة ورصد الظواهر المقلقة ومتابعة سلوك الطلبة يومياً خلال الدوام المدرسي، وتفعيل دور مجالس الآباء وأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم.