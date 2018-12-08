أجندة فعاليات تُثري قمة روّاد التواصل الاجتماعي العرب

المصدر: دبي - البيان

كشفت اللجنة المنظمة لقمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، التي تُنظَّم فعالياتها بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد غد في مركز دبي التجاري العالمي، عن أهم الفعاليات المصاحبة للقمة، بحضور نخبة من أبرز الوجوه العربية والعالمية على وسائل التواصل الاجتماعي الذين ستجمعهم القمة في دبي لمناقشة سبل التوظيف الإيجابي الأمثل للقدرات الكبيرة التي تتمتع بها تلك الوسائل بما لها من تأثير عميق على المجتمع ساهم في تبديل العديد من المفاهيم والقيمة المجتمعية على مستوى العالم.

وأوضحت منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة اللجنة المنظمة للقمة أن تنويع محتوى الدورة الثالثة للقمة يعكس مدى الحرص على توسيع دائرة الحوار عبر قوالب مختلفة تتسم بالشمولية وإتاحة المساحة الكافية لأكبر عدد من المؤثرين والمعنيين بمجال التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم ومشاركة تجاربهم من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من وراء النقاشات وتحقيق أهداف القمة في صياغة صورة واضحة لواقع التواصل الاجتماعي في منطقتنا العربية ورصد أبرز العناصر ذات الإسهام الأكثر تأثيراً في تحديد مسارها من ناحية السلبيات الواجب تفاديها والإيجابيات اللازم تنميتها بما يعود بالنفع على مجتمعاتنا العربية.

خبرة طويلة

وحول تنوّع محتوى الدورة الثالثة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب وما تتضمنه من محاور وفعاليات مصاحبة، قالت رئيسة اللجنة التنظيمية للقمة: «يمتلك نادي دبي للصحافة خبرة طويلة تناهز عشرين عاماً في مجال تنظيم الفعاليات الإعلامية الكبرى، ونحن نوظف هذه الخبرة في الإعداد للقمة على أفضل وجه ممكن وندعمها بأفكار كوادر وطنية شابة لتقديم الجديد دائماً سواء من ناحية القالب الحواري أو مضمون المناقشات، وفريق العمل يقوم بجهد كبير في رصد وتحديد أفضل العناصر القادرة على تقديم فكر ذي قيمة مضافة يثري النقاش ويعين على تحقيق الأهداف المنشودة».

طابع إبداعي

وتعليقاً على جدول الفعاليات المصاحبة للقمة، قالت ميثاء بو حميد، مديرة اللجنة المنظمة للقمة مديرة نادي دبي للصحافة: نهدف من خلال أجندة الفعاليات المصاحبة إلى إضافة طابع إبداعي للقمة، واحتواء أنشطة متنوعة ترتبط بموضوع القمة في مكان واحد، وابتكار أنشطة تفاعلية جديدة، بالإضافة إلى تقديم تجارب اجتماعية مؤثرة للضيوف تساعدهم على الحوار والتواصل.

وأضافت بو حميد، إن الدورة الثالثة للقمة ستوفر للمشاركين عدة منصات لاستعراض أبرز التجارب والمشاريع والأفكار والمواهب في مجال التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تنويع المحتوى يواكب مكانة القمة كونها الحدث الأول من نوعه في المنطقة والأكبر على مستوى العالم للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعي، والتجمّع الأمثل لاطلاع المهتمين بمجال التواصل الاجتماعي على أبرز الممارسات الناجحة في هذا المجال ومناقشة كيفية تعميم الإيجابيات وصولاً إلى أفضل أشكال التوظيف لمنصات التواصل في خدمة المجتمع.

«ساحة مفعمة بالفعاليات»

وأوضحت مديرة اللجنة المنظمة للقمة أن «الفعاليات المصاحبة» للقمة تمثل مجالاً حيوياً مفتوحاً وغير تقليدي يتضمن ساحة لتواصل المؤثرين التي تضم شركاء نادي دبي للصحافة من الشركات العالمية للتواصل الاجتماعي، ومسارح، واستديو خاصاً بالقمة وآخر بقناة دبي، ومسرحاً للعروض الترفيهية، وركناً خاصاً بمبادرات نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، وآخر للقاء المؤثرين مع متابعيهم ومعجبيهم، إضافة إلى منصة خاصة للاسترخاء، وحديقة للتواصل، وسوقاً تجارية تعرض أهم المشاريع والمنتجات والخاص بمبادرة «بكل فخر من دبي»، ومركزاً إعلامياً متخصصاً بتقديم الخدمات الإعلامية لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية، إلى جانب ركن خاص بورش العمل وأنشطة تفاعلية ذات طابع ابتكاري وخارج عن المألوف، كقيمة مضافة تساهم في توسيع دائرة الحوار والتواصل، وتقديم فرصة عن قرب للحضور والضيوف للاطلاع على كل ما هو جديد في عالم منصات التواصل الاجتماعي. ومن أبرز الفعاليات المصاحبة للدورة الثالثة للقمة:

مسرح دردشات

يوفر «مسرح دردشات» فرصة فريدة من نوعها للاستفادة المباشرة من أهم التجارب المتعلقة بالمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيكون ضيوف القمة على موعد مع أكثر من سبع جلسات دردشات يقدمها عدد من الشخصيات العربية والعالمية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي.

مسارح الحلقات الاجتماعية

كما سيكون ضيوف القمة على موعد مع أكثر الشخصيات النشطة والمؤثرة عربياً على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، حيث سيلتقون على مسرحين منفصلين في قالب تفاعلي وبمشاركة أكثر من 60 مؤثراً من رواد التواصل الاجتماعي والشركات المتخصصة في الإعلام الاجتماعي لمناقشة أهم المستجدات المتعلقة بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات والخبرات في المجالات الرقمية.

ويمثل «نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي» منصة جديدة على مستوى العالم يمكن من خلالها تعزيز دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي، وتعظيم مشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية، وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها وتحفيز الطاقات المبدعة والخلاقة بين مؤثريها على مختلف الصعد، ونشر المحتوى الإيجابي بهدف تحويل طاقات الشباب العرب إلى قوة إيجابية تساهم بصورة فعالة في بناء مستقبلهم ومستقبل مجتمعاتهم، في ضوء ما يملكه هؤلاء الرواد من تأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وسيكون بإمكان ضيوف وحضور الدورة الثالثة للقمة زيارة منصة النادي للتعرف على أهم المبادرات التي يعمل عليها، وبإمكان الراغبين التسجيل رسمياً من أجل نيل توصيف «مؤثر عربي» عبر التسجيل في نظام العضوية المخصص لنادي المؤثرين العرب، ووفق مجموعة من المعايير المحددة، إذ خصص النادي ثلاث فئات من العضوية للمؤثرين هي: أعضاء جدد، وأعضاء في مبادرات النادي، وأعضاء مشاركون في الأنشطة وورش العمل. إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى التي يمكن التعرف عليها عند زيارة منصة نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي.

التسجيل في دبلوم المؤثرين

كما سيتيح ركن النادي لأعضائه التسجيل في «برنامج دبلوم المؤثرين» وهو أول برنامج أكاديمي من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى تطوير قدرات رواد التواصل الاجتماعي العرب واستيعاب الاتجاهات المستقبلية لشبكات التواصل الاجتماعي، التي شهدت زيادة هائلة في عدد مستخدميها بأكثر من 30 ضعفاً مقارنة بما كانت عليه تلك الأعداد قبل خمس سنوات.

توقيع اتفاقيات نوعية

كما ستكون منصة النادي مسرحاً لتوقيع اتفاقيات نوعية تهدف لتعزيز عمل المؤثرين العرب وتدعم مستقبل التأثير الإيجابي لمنصات التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها اتفاقية ستوقع بين نادي دبي للصحافة وكلية محمد بن راشد للإعلام، وثانية خاصة بإطلاق مبادرة «هاوس أوف فلوجس».

تكريم وجوائز

وتشمل فعاليات القمة الإعلان عن الفائزين بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، حيث سيتم تكريم 32 فائزاً في مختلف القطاعات والتخصصات، من الأفراد والمؤسسات الأكثر تأثيراً وتميزاً على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن فئات: الجهات الحكومية، والإعلام، والرياضة، والتسامح، وخدمة المجتمع، والتعليم، وريادة الأعمال، والشباب، والتكنولوجيا، والاقتصاد، والسياسة، والصحة، والثقافة والفنون، والأمن والسلامة، والبيئة، والسياحة، والترفيه، علاوة على فئة شخصية العام وجائزة «فئة الجمهور» التي تم إضافتها الدورة الماضية بهدف إتاحة المجال أمام متابعي ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لترشيح إحدى الشخصيات العربية المؤثرة على شبكات التواصل، ممن لهم تأثير ملموس في تطوير مجتمعاتهم عبر التفاعل وتعزيز التواصل الإيجابي.

حديقة الاسترخاء

وتم إنشاء حديقة الاسترخاء لتكون مقصداً لمن يودون أخذ قسط من الراحة بين طيات الطبيعة الخلابة، حيث ستتضمن الحديقة خدمات المساج الخفيف لضيوف وحضور القمة، إلى جانب تقديم التوعية حول متلازمة «رقبة الرسائل» التي يصاب بها الشباب بسبب كثرة استخدام منصات التواصل الاجتماعي والجلوس فترات طويلة والرأس منحن إلى الأمام أثناء استعمال الهواتف الذكية، بالإضافة إلى تقديم أنشطة أخرى مذهلة.

استوديو المؤثرين

وخصصت اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب «استوديو المؤثرين» لإجراء مقابلات مع نجوم مواقع التواصل الاجتماعي من متحدثي وضيوف القمة، بهدف عرض تجاربهم الخاصة على شبكات التواصل واستعراض أبرز الأحداث والمستجدات من مواضيع تفاعل معها المتابعون عبر مختلف المنصات، وسيدير هذه اللقاءات العديد من المؤثرين العرب.

منصة المشاهير

وفي بادرة مميزة من اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي في دورتها الثالثة، خصصت اللجنة منصة للمشاهير للقاء معجبيهم ومتابعيهم المقيمين في الإمارات، وهي مبادرة توفرها القمة للمرة الأولى أمام المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي المشاركين، وذلك بحضور شخصيات نشطة ومؤثرة عربياً وعالمياً على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي.

بودكاست

وفي لفتة من اللجنة المنظمة لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، تستضيف القمة «دكان شو» و«لوفين دبي» لتسليط الضوء على تجربة بودكاست في الوطن العربي، بعد أن أصبحت إحدى أكثر الوسائل الإعلامية استخداماً، وهي عبارة عن تسجيلات صوتية رقمية يمكن أن تحتوي على حوار أو كلام أو موسيقى، ويتم توزيعها ونشرها عن طريق الإنترنت كملفات إم بي ثري قابلة للتحميل. وقد انتشرت فكرة بودكاست مؤخراً بدءاً من الهواة المتحمسين الذين يودون أن يستمع الآخرون لتجاربهم.

بكل فخر من دبي

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم رواد الأعمال والشركات التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها بما يعكس التطورات التي حققها قطاع ريادة الأعمال في دبي. وتعتمد عملية اختيار الشركات على عدة معايير ويأتي في مقدمتها مدى تميز استراتيجيات العمل ودورها في تطوير المجتمع وخدمة أفراده، بحيث توفر المبادرة بتنظيم من «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، للشركات المختارة مجموعة متكاملة من أساليب الدعم بما يشمل تيسير المشاركات في الفعاليات الخارجية وتوفير التغطية الإعلامية اللازمة وذلك بالاعتماد على شبكة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية.

وتشمل قائمة الشركات المشاركة: قليتش، ونوق، وهوم بيكري، وذا بلو دور، وذا ليفينج روم، وترويس كافيه، وتريتري، وفارمرز كوفي، وجليلة للشوكولاته، وذا يوغورت لاب، وباي اتش بي، وجولي كافيه، ووايلد بيتا، وابسلوت زيرو، وديلي دوز، وارابيان تي هاوس.

ورش عمل متخصصة

وسعياً لتمهيد الأدوات المتعلقة بتطوير قدرات المؤثرين والمهتمين بمنصات التواصل الاجتماعي، ستشارك ضمن الفعاليات المصاحبة هذا العام مجموعة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الأكاديمية، في تنظيم ورش عمل متخصصة على مدار اليوم، تغطي أهم الأحداث والتحولات المستقبلية في شأن منصات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز ورش العمل المشاركة هذا العام، ورشة عمل تقدمها من أستراليا الدكتورة كاثرين أرتشر، الرئيس الأكاديمي، للاتصال الاستراتيجي في جامعة مردوخ، حول «أخلاقيات رواد التواصل الاجتماعي من منظور عالمي»، وورشة أخرى يقدمها جوزيف جون نالور، أستاذ كلية الإعلام جامعة مردوخ دبي حول «المخاطر والفرص للتميز الشخصي على الإنترنت»، كما ستقدم من «تويتر» جوانا جميل، المديرة المساندة للشراكات الإعلامية في تويتر الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، ورشة عمل حول توزيع محتوى الفيديو على تويتر، مع تقديم تجارب مؤثرة للناشرين حول الطرق المثلى لتوزيع المحتوى الخاص بهم على تويتر. وورشة عمل دكان تحت عنوان «صناعة بودكاست» في الوطن العربي.

مركز إعلامي متكامل

وضمن تحضيرات الدورة الثالثة للقمة، جهزت اللجنة المنظمة «المركز الإعلامي» لتقديم أفضل خدمات الدعم الإعلامية لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية المكلفين تغطية فعاليات القمة، ومراسلة مؤسساتهم في بيئة إعلامية مريحة ومبتكرة. كما ستوفر اللجنة المنظمة إمكانيات تقنية عالية تتناسب مع طبيعة الحدث وتضمن سير العمل وفق المتفق عليه وبما يلبي جميع الاحتياجات للزملاء الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام، مع مراعاة أعلى المعايير التي تكفل استمرارية تلك الخدمات بمستوى أداء عال خلال انعقاد القمة.

وفي الوقت ذاته، ستقوم فرق «التحرير» و«التواصل الاجتماعي» بتغطية كافة فعاليات وجلسات القمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ببث أهم الأخبار والمعلومات عن الضيوف والمتحدثين والمشاركين بما يساهم في إعداد الأرضية القوية للتغطية الإعلامية للقمة وبما يدعم الأخبار والتقارير الصحافية الصادرة عن فريق التحرير، حيث وضع الفريق خطة متكاملة لبث وقائع الجلسات خلال الحدث وأهم ما جاء فيها من أفكار ونقاشات عبر مختلف المنصات الرقمية التي تكفل وصول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو خلال ثوان قليلة، علاوة على إعداد النشرات الصحافية التي تتضمن ملخصات لأهم ما تم مناقشته من موضوعات خلال القمة.

شخصيات مؤثرة

وستحظى فعاليات القمة هذا العام بمشاركة شخصيات نشطة ومؤثرة عربياً وعالمياً على مختلف قنوات التواصل الاجتماعي، وذلك في خطوة تهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسساته في تعزيز دور وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف نواحي الحياة.

ونظراً لمحدودية وخصوصية القمة، ستكون الأولوية لحضور المختصين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي حيث سيتم تحديد الحضور وفق معايير محددة، ويمكن للراغبين في الحضور التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص للقمة ‏‏register.asmis.ae حيث تحرص اللجنة المنظمة على إتاحة المجال أمام المتخصصين والمعنيين بوسائل التواصل الاجتماعي لحضور فعالياتها والاستفادة من النقاشات والجلسات والفعاليات التي تستضيف فيها رواد وخبراء وسائل التواصل الاجتماعي الذين سيسلطون الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة ويستعرضون مجموعة من أفضل الممارسات والتجارب الناجحة حول العالم في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما مع ازدياد أهمية هذه الوسائل في ضوء التقدم التكنولوجي والتقني، والتوسع في استخدامها كمنصات إعلامية لبث الأخبار وكذلك توظيفها في تطوير المجتمعات العربية.

متطوعون

حرصاً على استثمار فرصة قمة «رواد التواصل الاجتماعي العرب» لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في أوساط كوادر طلبة الإعلام والمهتمين بمنصات التواصل الاجتماعي ومنحهم الفرصة للتواصل المباشر مع رواد ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي، استقطبت اللجنة المنظمة للقمة عدداً من أبناء وبنات دولة الإمارات، الشغوفين بالتطوع من ذوي المهارات العالية لدعم فعاليات القمة.

وقد تم اختيار المتطوعين من بين مئات المرشحين الذين مروا بسلسلة من المقابلات الشخصية التي ركزت على مهاراتهم الفردية وقياس الوعي بأهمية الحدث كمنصة عربية مؤثرة.