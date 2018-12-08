تناسق العمل أفضل وسيلة لإرضاء المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي، أن العمل بتناغم وتناسق مع كافة المؤسسات الحكومية الأخرى وشبه الحكومية والخاصة في دبي، يعد أفضل وسيلة للارتقاء بمعدلات سعادة المجتمع بشكل عام، وجمهور المتعاملين مع شرطة دبي بصورة خاصة، مؤكداً أن دور الإدارة العامة لإسعاد المجتمع محوري في تعزيز التعاون ومد جسور تواصل شرطة دبي مع كافة قطاعات المجتمع.

جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة للعام 2018، بحضور العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، ونائبه العقيد علي خلفان المنصوري، ومديري الإدارة الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع.

إدارة الشراكة

واستهل مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات جولته بتفقد إدارة الشراكة والسمعة المؤسسية، واطلع على الخطط التطويرية والبرامج المعدة والمنفذة، والإحصائيات المتعلقة بعملها، حيث أشرفت إدارة السمعة والشراكة المؤسسية على إبرام 60 مذكرة تفاهم خلال العام الجاري 2018 و3 مقارنات مرجعية على مستوى العمليات والنتائج مع ثلاث جهات حكومية أخرى.

كما اطلع على الخارطة المستقبلية لإدارة السمعة والشراكة المؤسسية، واستمع إلى شرح حول بنود دليل وسياسة استقطاب الرعاة في شرطة دبي التي تم إعدادها بما يتماشى مع توجهات القيادة العامة لشرطة دبي وخططها لتسويق خدماتها في المجتمع.

وتفقد اللواء بخيت برامج عمل ومشاريع إدارة التوعية الأمنية، واطلع على نتائج عملها خلال العام 2017، حيث نفذت إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع 10 حملات توعوية خلال العام الماضي، وصلت إلى 393600 مستفيد ضمن برامج التوعية للجاليات الأجنبية في دبي، وتم تنفيذ 40 فعالية توعوية لطلبة المدارس شارك فيها 65049 طالباً وطالبة، وعلى مستوى برامج العمل الداخلية قامت إدارة التوعية الأمنية بإيفاد 44 موظفاً لأداء فريضة الحج خلال العام الماضي 2017 وقامت بإيفاد 188 موظفاً لأداء مناسك العمرة، ونظمت فعاليات معرض كتاب الخير الذي سجل توزيع 2102 كتاب على الموظفين.

25 ألف ساعة تطوعية عقب ذلك تفقد اللواء محمد سعيد بخيت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، واستمع إلى شرح مفصل حول برامج تصميم وإطلاق المبادرات المجتمعية، حيث نجحت الإدارة في تنفيذ 34 مبادرة مجتمعية خلال العام 2017 وحتى أكتوبر 2018 شارك في تنفيذها 791 موظفا متطوعا من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، محققين بذلك 25.388 ساعة تطوعية في مجال العمل المجتمعي ومستفيدين من 72 فرصة تطوعية، بالإضافة إلى تلقي الإدارة خلال العام الماضي 138 طلبا مجتمعيا، منها التدريب الميداني لطلبة الجامعات والكليات، حيث تم استقبال 122 طالبا وطالبة استفادوا من التدريب العملي بشرطة دبي، ونجحت الإدارة في تكريم 158 طالبا وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة خلال العام 2017، ووفرت لـ8 طلاب متفوقين من أبناء العاملين في الشرطة منحاً دراسية بالتعاون مع الجامعات والكليات التي تربطها بالشرطة علاقات وشراكات مؤسسية.